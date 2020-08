Nous assistons depuis une dizaine de jours à une opération publicitaire de la Région en faveur de la NRL. Des panneaux 4x3 aux pleines pages de journaux, l'opinion est témoin d'un gaspillage d'argent public d'une ampleur peu commune. A quoi rime cette offensive médiatique?

Les manifestations des transporteurs ont laissé une image très négative d’une gouvernance régionale qui donne l’impression d’avoir " perdu la main ", sur son dossier principal. Jusqu’à s’en remettre à l’arbitrage d’un fonctionnaire de l’Etat alors que la décentralisation a confié la pleine compétence à l’autorité régionale.

Il s’agit d’une tentative de " miner " la visite du Ministre des Outre-mers et anticiper sur ses déclarations après que son collègue Bruno Lemaire a déclaré le 29 juillet : " il n’y a rien de plus stupide que ces routes qui ne mènent nulle part ". Traitée de la sorte, l’autorité régionale n’a pas bronché.

Cette débauche d’argent public sonne faux et doit être replacée dans son contexte budgétaire. En effet, le 30 janvier, la Région a voté un budget pour l’année 2020 en diminution de 248 millions. L’investissement a été réduit au même montant qu’en 2009, soit 11 ans plus tôt! Cela n’avait rien à voir avec le virus qui est intervenu après le Municipales de Mars. Dans ces conditions de contrainte budgétaire, nous ne sommes plus dans le simple " besoin d’informer " la population ; c’est la définition communément accepté pour évaluer si une dépense de communication commerciale est juste et nécessaire. A vous de juger.

Ary Yee Chong Tchi Kan