Depuis le début de la pandémie, la Réunion a été relativement épargnée par le COVID-19. Mais à la veille de la rentrée scolaire, le nombre de cas de coronavirus s'est fortement multiplié avec 129 cas en seulement une semaine avec l'apparition de 5 foyers de contaminations sur notre territoire. La situation est très inquiétante d'autant que ce soir 39 cas sont encore enregistrés.

Face à cela, et plus que jamais les autorités doivent agir pour ralentir voire stopper au maximum ce virus L’Etat (le Préfet) doit sortir du discours paternaliste et passer à l’action concrètement sur notre territoire :

- Soutien aux collectivités et report de la rentrée scolaire

- Gratuité des masques pour toute la population

- Septaine obligatoire pour toute arrivée de voyageurs sur le territoire de la Réunion avec test obligatoire à l’issue de ces 7 jours.

- Imposer à nouveau le motif impérieux pour tous les voyages à la Réunion.

- Limité les regroupements à 10 personnes.

Des mesures de bon sens pour la protection des Réunionnais. Le Ministre des Outre Mer doit prendre la mesure de la gravité de la situation et prendre les décisions qui s’imposent.



Jean Hugues Ratenon, député de la Réunion