Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Monsieur le maire, devant l'absence d'élus d'opposition, de nombreux habitants de Saint-Leu m'ont demandés de prendre contact avec vous afin de trouver une solution pour que chacun d'entre eux puisse être représenté et exprime ses idées concernant les choix à venir pour le développement de la ville, et ce, malgré le fait que le maire d'une commune soit celui de tous ses administrés et pas seulement de ceux qui l'ont élus, je vous le rappelle. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

