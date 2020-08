Ce mercredi 19 août 2020, Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-Mer et Madame Bérangère Abba la Secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité se sont rendus aux Makes à Saint-Louis pour la visite d'un chantier de lutte contre les espèces exotiques envahissantes mené par l'ONF dans la forêt de Bon Accueil.

Le village des Makes contribue activement au développement économique et touristique de La Réunion grâce à ses sentiers de randonnée qui ont pour but de faire découvrir la richesse de la flore et de la faune des Hauts, ses gîtes et aires de pique-nique aménagées. En particulier, la forêt de Bon Accueil, forêt de bois de couleurs des Hauts, est d’un très grand intérêt patrimonial.



Cependant, au moment où nous célébrons le 10ème anniversaire de l’inscription des Pitons, cirques et remparts de La Réunion au Patrimoine mondial de l’Humanité, les espèces exotiques envahissantes (Longose, Raisin marron, Liane papillon, Bringellier marron, Acacia...) constituent une menace accrue sur ce Bien exceptionnel qui couvre une superficie de plus de 100 000 ha, soit 40% de La Réunion, aboutissant à un état préoccupant pour la conservation de notre biodiversité originelle.



Dans la phase de mise en place de la future Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion (ARB) qui doit définir et mettre en œuvre notre Stratégie Régionale pour la Biodiversité, il sera nécessaire d’organiser la collaboration entre TOUS les acteurs locaux pour mettre en place une lutte coordonnée contre les espèces invasives mais également une nécessaire replantation des Espèces Indigènes de l’île.



Outre l’enjeu de préservation de notre patrimoine universel, il existe également un réel enjeu en matière de création d’emplois dans les domaines et filières économiques que je soutiens particulièrement pour le territoire de Saint-Louis tels que les Plantes A Parfum, Médicinales et Aromatiques (PAPAM) et l’apiculture.



Les communes, au sein de l’ARB, doivent avoir un rôle majeur à jouer dans cette reconquête de la biodiversité car elles comptent sur leur territoire classé au Patrimoine Mondial des espaces publics à fort intérêt patrimonial, visibles pour la population auprès de laquelle elles peuvent avoir un rôle important de sensibilisation.



Je souhaite que, dans la gouvernance de cette agence régionale, les maires détiennent une juste place correspondant à leur implication au quotidien en faveur de la préservation de notre patrimoine commun.

Je milite, pour ma part, à la mise en œuvre d’un Plan Marshall, à l’échelle de toute l’Ile afin d’éradiquer les espèces exotiques envahissantes mais également pour permettre la plantation d’espèces indigènes.



Acteurs de terrains, ancrés dans les réalités locales, nous connaissons l’immensité des défis à relever pour que l'avenir de nos territoires se fasse au bénéfice de l'Humain, dans le respect de notre environnement.