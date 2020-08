Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis quelques jours La Réunion est happée par la seconde vague de contamination du Coronavirus. Jour après jour le nombre de cas ne cesse d'augmenter et n'épargne aucun secteur notamment les administrations et nos écoles. Face à l'ampleur de l'épidémie, l'inquiétude de la population augmente dans les mêmes proportions avec un climat suspicieux de plus en plus fort. Alors que le ministre des Outre-Mer et la secrétaire d'Etat à la Biodiversité achèvent leur visite dans ile ainsi que leur rencontre avec les acteurs politiques et économiques de La Réunion, la Presse locale Titre "Epidémie Covid-19 : URGENCE" ou encore "Covid-19 : 51 cas HORS DE CONTROLE" faisant passer le bilan de leur visite au second plan. Nos ministres seraient-ils passés à côté de la principale inquiétude des réunionnais ?

