Face au risque accru de propagation de l'épidémie ces derniers jours dans notre île, FO Transports 974 appelle les personnels à être vigilants et à ne prendre aucun risque remettant en cause leur santé et celle de leur famille d'autant plus que le protocole sanitaire ne prévoit plus d'obligation de distanciation physique d'un mètre entre les personnes dans les bus. (Photo rb/www.ipreunion.com)

