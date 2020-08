Monsieur le Président, les chiffres du coronavirus s'aggravent avec 996 cas à ce jour et 262 cas en seulement 09 jours. Des cas avérés ou suspects se multiplient dans de nombreux lieux accueillant du public, situation qui suscite beaucoup de stress dans la population.

Face à cela, des maires prennent des dispositions pour leur territoire avec notamment le port obligatoire du masque. Des décisions qui font suite à l’arrêté préfectoral en date du 13 août 2020.

Or, dans un département où le pouvoir d’achat des familles est déjà en berne, l’achat de ce moyen de protection représente une dépense nouvelle qui risque de s’inscrire dans le temps et beaucoup n’arrivent pas à faire face.

Cet arrêté préfectoral n° 2020-2655 crée aussi une certaine psychose dans la population qui se sent culpabiliser. Certaines personnes pour ne pas à avoir à payer l’amende de 135 euros utilisent des masques usagés. Par conséquent, elles ne se protègent plus du virus mais de l’amende et du regard des autres !!

D’autres restent chez elles par manque de moyen de se protéger, n’y aurait-il pas là une atteinte à la liberté de circuler ? Comprenez bien Monsieur le Président que dès le moment où il y a une obligation et que cette obligation créée une charge nouvelle, non prévue, le pouvoir politique doit impérativement mettre à la disposition de la population de tous les moyens pour elle de respecter cette obligation. C’est le b.a.-ba de la République, de la démocratie et de la liberté.



Aussi Monsieur le Président, puisque la santé publique relève de l’Etat tout comme la protection de la population il vous revient au nom de tous les maires de la Réunion de réclamer à l’Etat la gratuité des masques.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire Monsieur le Président en ma parfaite considération.