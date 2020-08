Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A la demande des adhérents et des sympathisants du groupe " Une Nouvelle Page ", mouvement politique constitué à l'issue des élections municipales 2020 de Saint-Paul, j'attire votre attention sur votre responsabilité personnelle dans les graves atteintes à l'expression démocratique des citoyens et la mise en danger que constituerait, dans le contexte sanitaire actuel, le maintien de l'organisation les 20 et 27 septembre 2020 d'une élection partielle dans la deuxième circonscription du département.

