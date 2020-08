Alors que le gouvernement a annoncé cette semaine que l'État ne prendrait pas en charge le coût des masques pour les élèves de primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur, les professeurs et enseignants restent dans le flou quant à la fourniture de masques FFP2 gratuits par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Dès la rentrée, tous vont se retrouver en première ligne, au contact de centaines d’élèves. Si les risques sont plus faibles pour ces derniers, qui sont pour la plupart porteurs sains avec une très faible probabilité de contracter une forme grave de la maladie, ce n’est pas le cas du corps enseignant.



En effet, et alors que certains souffrent de pathologies les rangeant dans la catégorie des personnes à risque, tous seront directement exposés au virus.



Dès lors, enseignants et professeurs, qui assurent l’instruction de millions d’élèves et d’étudiants en France, doivent recevoir gratuitement de la part de l’ARS des masques FFP2, au même titre que les médecins.



Ces masques sont essentiels, non seulement pour prodiguer une protection efficace contre la maladie, mais aussi pour assurer la continuité des cours dans nos écoles, nos collèges, nos lycées et nos universités.



Beaucoup d’élèves et d’étudiants ont pris du retard pendant le confinement. Il est dans leur intérêt premier de continuer à recevoir un enseignement de qualité, et dans celui des enseignants de pouvoir exercer leur profession sans risquer contracter la COVID.