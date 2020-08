Monsieur le Premier ministre, Je souhaite attirer votre attention sur la situation sanitaire dans nos écoles, nos collèges, nos lycées et nos universités, à quelques jours de la rentrée scolaire dans l'Hexagone, et alors que beaucoup ont déjà repris les cours dans les territoires ultramarins.

Le gouvernement a récemment annoncé que l’État ne prendrait pas en charge le coût des masques des élèves. En outre, si ces derniers n’ont qu’une très faible probabilité de contracter une forme grave de la maladie, la plupart sont des porteurs sains qui n’ont que peu voire pas de symptômes.

Or, aucune annonce n’a été faite en ce qui concerne le corps enseignant. En classe, dans nos établissements scolaires, dans les universités, les professeurs et enseignants se retrouvent en première ligne, confrontés au virus, dans un environnement propice à sa propagation.

Afin d’assurer leur protection, il est indispensable que les Agences Régionales de Santé (ARS) leur fournissent de toute urgence des masques FFP2, au même titre que les médecins. Cette mesure est essentielle : beaucoup d’élèves et d’étudiants ont vu leur instruction retardée pendant le confinement, et cette situation ne saurait pérenniser. Les masques FFP2 permettront de garantir efficacement la continuité de l’enseignement de millions de jeunes en France et de préserver la santé de ceux qui le leur fournissent.

Il est impensable de devoir confiner tous les professeurs et enseignants d’un même établissement chaque fois que l’un deux sera testé positif. De même, il est inconcevable de priver des élèves ou des étudiants de cours pendant plusieurs semaines à chaque fois qu’un membre du corps enseignant sera mis en quatorzaine.

Dès lors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande de bien vouloir organiser au plus vite la fourniture à titre gratuit par les ARS de masques FFP2 à touts les enseignants et professeurs sur le territoire français, ce afin d’assurer l’enseignement indispensable à nos enfants et à nos jeunes, pour leur réussite scolaire et leur avenir professionnel.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma très haute considération.

Nadia Ramassamy