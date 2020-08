Oui, je suis candidate aux prochaines élections régionales. Oui, je mènerai une liste de citoyens réunionnais, au-delà des partis et des clivages politiques. Oui, je porterai les couleurs de tous ceux qui veulent oser et réussir La Réunion de demain. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette Réunion que nous devons à nos enfants, mérite un projet ambitieux et exemplaire. Notre devoir est de le faire "Ensemb, toujours mieux". Au-delà du slogan, c’est la raison d’être de notre mouvement citoyen CREA. Il traduit une façon d’avancer et de construire, toujours avec la population, et toujours dans l’innovation.



Cette candidature est ainsi celle d’une femme réunionnaise engagée, et celle d’un mouvement citoyen aujourd’hui reconnu, dont la réussite prouve qu’il est légitime et dont les succès, salués par tous ceux qui en bénéficient, peuvent être reproduits à l’échelle régionale.



C’est l’attente exprimée dans les appels et le soutien spontané que je reçois des citoyens réunionnais, de toutes les villes, de tous les métiers, de toutes les cultures, de toutes les générations. J’y entends les besoins et les rêves de tous. Plus qu’un encouragement, c’est une exigence à porter au plus haut niveau un projet pour améliorer encore davantage la vie quotidienne du Réunionnais. Que l’économie, l’emploi, l’éducation, la culture, l’environnement, l’aménagement du territoire, la coopération, le sport, la mobilité, soient au service du Réunionnais pour mieux vivre à La Réunion. Ce sera un projet fait par des Réunionnais pour tous les Réunionnais.



Le principe est de tous vous écouter, et de tous vous réunir. D’ores et déjà, plus de 300 personnes participent à nos ateliers pour écrire, ensemble, cette ambition pour La Réunion. Et chaque jour, de nouvelles personnes nous rejoignent. Alors pourquoi pas vous ? Demain, nous devons être trois mille, cinq mille, vingt mille, cinquante mille, pour écrire cette nouvelle page de l’histoire de La Réunion. Tel est le pari que je veux porter pour la Réunion de l’avenir".



Vanessa Miranville, Présidente du Mouvement CREA