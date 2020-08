Un centre COVID, installé dans la salle polyvalente de Champ-Borne, est prêt depuis plusieurs jours. Son ouverture n'est toujours pas annoncée, parce que personne ne veut prendre en charge les honoraires des médecins, la rémunération des personnels de santé, on continue de compter les malades infectés et les clusters. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mercredi 19 août, le Maire Joé Bédier accompagné de journalistes, visitait le Centre COVID de Saint-André installé dans la salle polyvalente de Champ Borne. On nous annonçait son ouverture prochaine. Nous sommes le vendredi 28 août et toujours rien !



La raison ?



Un accord ne parvient pas à être trouvé autour du conventionnement des professionnels de santé et donc de la prise en charge des horaires de l’équipe qui sera détachée dans ce centre. Avec une tarification de près de 12 euros l’acte, ce ne sont pas des sommes astronomiques qui sont ici en jeu.



L’ARS, chaque jour, communique autour du nombre de cas et appelle à la responsabilité des citoyens. Ce matin : 38 nouveaux cas, 15 clusters sur toute l’île. On nous invite à rester prudent et à se faire tester lors de l’apparition de symptôme. Mais où ?



Il semble tellement évident d’ouvrir un maximum de centre de dépistage et d’éviter que les patients potentiellement infectés ne fréquentent les mêmes endroits que les patients souffrant d’autres pathologies.



Pour éviter ces contacts, il est primordial que les tests soient pratiqués ailleurs que dans les laboratoires privés, dans lesquelles des femmes enceintes, des diabétiques viennent faire leurs examens ! " J’invite Madame la Directrice Générale de l’ARS à venir avec moi déposer mes enfants à l’école à Saint-André, et venir constater par elle-même. Les parents ont peur de déposer leurs enfants. Certains ne les déposent plus et cela va forcément entraîner un décrochage scolaire. Nous devons tout mettre en œuvre pour rassurer toute la population ", s’insurge Sylvie Moutoucomorapoulé, candidate aux dernières municipales qui se fait aujourd’hui ambassadrice des inquiétudes des parents. Ce bon sens est d’ailleurs en adéquation avec les préconisations de l’OMS qui encouragent le dépistage !



Il est aujourd’hui urgent d’ouvrir des Centres Covid à Saint-André et sur toute l’île afin de protéger la population et d’inverser la courbe de propagation du virus. L’Etat et donc l’ARS doivent prendre en charge les frais de fonctionnement de ces centres de tests. C’est urgent !



Demain Se Décide Aujourd’hui – DSDA est un rassemblement de citoyens à Saint-André.