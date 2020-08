Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

J'exprime toute ma solidarité à ma collègue Danielle Obono. Dans un article en date du 27 août de ce magazine d'extrême droite elle est représentée en esclave, chaine au cou. Il y a des limites à la liberté d'écrire et d'expression et ce torchon de haine et de racisme est indigne de notre République.

