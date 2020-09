Une délégation du CREFOM REUNION conduite par Richel SACRI Délégué Régional, Philippe M'ROIMANA vice-président et Gabriel FONTAINE membre du conseil d'administration a été reçue ce MERCREDI 2 Septembre par Mme Chantal MANES-BONNISSEAU, la nouvelle rectrice de la Région académique de la Réunion. (Photo : CREFOM Réunion)

La délégation réunionnaise du CREFOM a tenu à souhaiter la bienvenue à la nouvelle rectrice. Sa connaissance du territoire devrait être un atout pour l’exercice de ses missions, c’est la ligne politique du CREFOM depuis sa création concernant l’accès des ultramarins aux postes à responsabilité : Le CREFOM ne pouvait donc que la féliciter pour sa nomination.



D’entrée, la rectrice a souhaité mieux connaître notre positionnement notamment sur " la préférence régionale ". Les échanges ont ainsi permis de clarifier la ligne politique du CREFOM "à compétences égales recrutement local".



Au cours de cette rencontre, la situation des candidats au concours de professeur des écoles figurant sur la liste complémentaire au titre du concours 2020 a été évoquée. Contrairement aux trois années précédentes, le nombre de postes mis au concours est en diminution. Le CREFOM Réunion avait appelé l’attention de la rectrice sur la politique mise en place par le gouvernement pour le dédoublement des classes des écoles situées en zones REP et REP +. Cette politique visant à réduire le nombre d’élèves, soit de 12 minimum à 15 maximum par classe, a pour objectif de donner plus de chances aux élèves issus des milieux défavorisés ou de quartiers difficiles. Compte tenu de la situation particulière de La Réunion, le CREFOM avait demandé le recrutement des candidats de la liste complémentaire en soutien au collectif créé à cet effet. La rectrice a cependant affirmé que malheureusement tous les postes étaient pourvus dans le premier degré et que l’académie avec les titulaires remplaçants pouvait faire face aux besoins.



La délégation du CREFOM a tenu à informer la nouvelle rectrice du sort réservé à des enseignants de philosophie des classes préparatoires au lycée de Bellepierre. Des professeurs ont été confrontés à des refus de postes, alors que parfois leur dossier aurait été nettement supérieur ; des étudiants de prépa ont vu leurs cours non remplacés ; la chargée de mission s’est vue retirer sa charge. La Rectrice a déclaré avoir eu connaissance de ce dossier. Elle précise que les procédures ont été scrupuleusement respectées mais a accepté d’examiner les situations des enseignants cités dans une note qui lui a été remise.



Toujours dans le cadre des enseignants du premier degré, Le CREFOM a également évoqué la sous-utilisation de la dotation octroyée à notre académie dans le cadre des promotions à la hors échelle du grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles (HEA). Pour la campagne 2019, 67 possibilités auraient été offertes par le ministère et 6 enseignants ont été promus alors que 16 étaient éligibles.

L’image qui est ici renvoyée compte-tenu du faible nombre de promus, est que peu d’enseignants de la Réunion sont considérés comme méritants voire compétents. Le procès en incompétence est souvent utilisé localement : Le CREFOM Réunion ne peut que déplorer une telle lecture. Madame Chantal MANES-BONNISSEAU s'est montrée à l'écoute et a confirmé qu'elle se pencherait sur cette problématique.



Par ailleurs, la délégation du CREFOM a plaidé pour une meilleure place du créole à l’école car elle a la conviction que cette question est fondamentale à la construction de nos sociétés ultra-marines.

A plusieurs reprises déjà, le CREFOM a sollicité les autorités de l'Etat. C’est ainsi qu’il a pu en discuter avec le conseiller spécial Monsieur Richard Senghor lors de la visite sur l'île du ministre de l'Education Nationale lors de la rentrée d'août 2019. Quelle place pour le créole à l'école à La Réunion et dans les Outre-mer ? Quel avenir professionnel pour les enseignants certifiés de créole ? Qu'en est-il de l'application de la circulaire relative à l'enseignement des langues régionales ? Autant de questions qui ont poussé le CREFOM à solliciter auprès du ministre de l’Education nationale une demande d’audit sous l’égide de L'IGEN afin d’évaluer les dispositifs mis en place qui ne semblent pas donner satisfaction tant aux enseignants qu’aux parents d’élèves. La délégation a souhaité savoir si cet audit a eu lieu. Si oui, quelles en ont été les conclusions ?



La rectrice nous a informés qu'une inspection a bel et bien été programmée mais malheureusement, crise de la COVID oblige, celle-ci a dû être reportée. Madame MANES-BONNISSEAU a réaffirmé l'importance que représente le créole à La Réunion et l'outil qu'il peut être au service des apprentissages et de la réussite d'un plus grand nombre de Réunionnais. La rectrice a confirmé qu’il ne s’agit pas pour elle que des " effets d’annonce " et que les intentions exprimées par elle sur ce sujet se déclineront en actions efficientes dans le cadre d’un plan d’actions en concertation avec l’ensemble des partenaires concernés.



Le CREFOM se félicite de l’écoute attentive de la nouvelle rectrice et des échanges fructueux sur les problématiques de l’éducation à La Réunion.



CREFOM Réunion