Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le SAIPER UDAS déplore le manque de moyens et plus largement la réforme Blanquer (les classes dédoublées sont parfois à 17 élèves alors que la loi parle de classe à 12 élèves) et les classes de PS MS CE2 CM1 CM2 sont surchargées avec des effectifs allant de 27 à 30 élèves notamment en zone REP et Hors Education Prioritaire. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le SAIPER UDAS déplore le manque de moyens et plus largement la réforme Blanquer (les classes dédoublées sont parfois à 17 élèves alors que la loi parle de classe à 12 élèves) et les classes de PS MS CE2 CM1 CM2 sont surchargées avec des effectifs allant de 27 à 30 élèves notamment en zone REP et Hors Education Prioritaire. (Photo rb/www.ipreunion.com)