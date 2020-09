Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Plusieurs ténors de la droite péi ont soutenu la candidature d'Audrey Fontaine, à commencer par Michel Fontaine et Cyrille Melchior ou encore Joseph Sinimalé, qui s'est retiré depuis de la scène politique. Audrey Fontaine est en lice pour les législatives partielles de la deuxième circonscription, dans le but de remplacer Huguette Bello, ex-députée de La Réunion et élue maire de Saint-Paul lors des élections municipales. On enregistre 14 candidatures sur l'île. A droite la candidature d'Alain Bénard venant s'ajouter à celle d'Audrey Fontaine divise les rangs mais l'avantage est pour l'instant donné au duo Fontaine-Erapa. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Plusieurs ténors de la droite péi ont soutenu la candidature d'Audrey Fontaine, à commencer par Michel Fontaine et Cyrille Melchior ou encore Joseph Sinimalé, qui s'est retiré depuis de la scène politique. Audrey Fontaine est en lice pour les législatives partielles de la deuxième circonscription, dans le but de remplacer Huguette Bello, ex-députée de La Réunion et élue maire de Saint-Paul lors des élections municipales. On enregistre 14 candidatures sur l'île. A droite la candidature d'Alain Bénard venant s'ajouter à celle d'Audrey Fontaine divise les rangs mais l'avantage est pour l'instant donné au duo Fontaine-Erapa. Nous publions ci-dessous leur communiqué.