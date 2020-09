Tous les Maires de La Réunion sont bien au fait des difficultés que représente la gestion d'une commune et du personnel communal. Depuis toujours, à La Réunion, les élus se sont positionnés dans un rôle de soutien à l'économie locale et de soutien au contexte social spécifique de l'Île. Et pourtant, il n'appartenait pas aux élus de la République de le faire. (Photo Serge Hoareau rb/www.ipreunion.com)

Ce choix fort et volontaire était avant tout contextuel, lié au passage d’un statut de colonie à celui d’un département à construire avec toutes ses contraintes : une population en constante évolution, un taux d’illettrisme important, une très grande précarité sociale, un territoire à organiser, des bâtiments à construire, ...

Sans aucun doute, comme trop souvent, ce choix politique a généré des situations injustes et clientélistes tant hier et qu’aujourd’hui. Cependant, avec les lois sur la transparence de la vie publique, sur la déontologie, la responsabilité juridique et financière des élus, il y a une évolution notable des comportements. Et c’est tant mieux !

Il est essentiel de rappeler que ces différentes obligations auxquelles doivent se soumettre les élus s’appliquent également à tout agent public quel que soit son statut : fonctionnaire ou pas, syndicaliste ou pas. Il y a des comportements qui sont inacceptables et qui doivent être dénoncés : la dégradation des biens publics, l’insulte, l’irrespect de son collègue de travail, de l’élu ou pire l’irrespect de sa famille.

En ma qualité de Président de l’AMDR et au nom des Maires de La Réunion, nous condamnons fermement les faits qui se sont produits à Saint-Louis. Aujourd’hui, toutes les communes subissent des contraintes budgétaires qui se sont accentuées avec la crise sanitaire.

Il est totalement illusoire de s’imaginer que ce qui était possible et nécessaire à une certaine époque et dans un certain contexte puisse perdurer. Les choix et les raisons du passé appartiennent au passé et doivent rester au passé ! Lorsqu’une commune ne peut plus décemment remplir ses missions réglementaires en raison d’un budget de fonctionnement trop important, c’est tout simplement le déclin de cette commune.

Nous sommes dans un contexte de souffrances à tous points de vue et pour nombre d’entre nous. Il est essentiel de se respecter et de respecter les règles de la République. Nous ne mesurons pas encore les conséquences de cette crise sur l’économie réunionnaise, nous ne savons pas non plus comment va se décliner de manière opérationnelle le plan de relance du gouvernement à l’échelle de La Réunion.

Restons tous décents dans nos attentes, notre posture et nos comportements, Et surtout ne restons pas figés sur des habitudes d’un autre âge !

L'AMDR (Association des maires du département de La Réunion)