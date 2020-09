Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Joseph Sinimalé démissionne !!!! La classe politique !!! Quel beau concept !!! On pourrait dire la classe diabolique... J'ai toujours refusé d'être encaissé dans une boîte politique. Tu perds ta liberté de penser et ton droit d'expression. Tu marches pieds et mains liés, sans le savoir, derrière le clan comme un canard de plus. Tu tournes le dos à tes amis qui ne sont pas du même parti. Et quand ils négocient entre grands penseurs, tu ne sais pas qui va gagner et si tu seras toujours dans la course. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Joseph Sinimalé démissionne !!!! La classe politique !!! Quel beau concept !!! On pourrait dire la classe diabolique... J'ai toujours refusé d'être encaissé dans une boîte politique. Tu perds ta liberté de penser et ton droit d'expression. Tu marches pieds et mains liés, sans le savoir, derrière le clan comme un canard de plus. Tu tournes le dos à tes amis qui ne sont pas du même parti. Et quand ils négocient entre grands penseurs, tu ne sais pas qui va gagner et si tu seras toujours dans la course. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)