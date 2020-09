Je serai candidat aux futures élections régionales de 2021 sous l'étiquette : MOUVEMENT SOLIDAIRES PROJETS REUNION. Depuis tout jeune, depuis l'âge de 10 ans, que je suis imprégné dans le monde politique à cause de mon père qui comme tout bon "ancien" qui se respecte soutenait le maire de sa commune ou il était salarié (Saint-Denis). Pour ma part, je suis entré dans une famille politique de droite, Objectif Réunion.

Mais hélas très vite déçu de la politique du patron en place, Didier Robert, qui à mon sens n’a pas arrêté de faire des erreurs de stratégies et d’orientations budgétaires.

Je suis plus connu sportivement, un peu moins politiquement mais certaines personnes qui me connaissent (des chefs d’entreprises, des restaurateurs, des agriculteurs et bazardiers, des libéraux, la police et gendarmerie, les militaires, l’éducation nationale, sans oublier la population...) savent mes compétences et ma détermination.

Je compte sur eux pour m’aider à rassembler les différents acteurs économiques afin de mettre en avant les grands défis de La Réunion de demain qui sont l’emploi (surtout solidaire) le logement, la formation, l’autonomie énergétique, l’environnement, la préservation de notre patrimoine, la coopération internationale, le sport et la santé.

Ma grande force est de pouvoir partager des valeurs humanistes qui m’animent tels le don de soi, l’écoute des autres, la solidarité à travers l’entraide communautaire...

De nos jours, droite, gauche, centre ne veulent plus rien dire. J’ai donc créé un mouvement composé d’un maximum de personnes de bonne volonté, et surtout des gens qui osent dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, pour rassembler autour des projets économiques, environnementaux, culturels, sociaux, sportifs, pour l’avenir de la Réunion qui s’intitule : MOUVEMENT SOLIDAIRES PROJETS REUNION.

J’ai rencontré pendant les dernières municipales des “dinosaures ou ténors” en politique qui commençaient à chercher leurs projets 2 mois avant la date de campagne officielles… ce n’est pas sérieux, vraiment du n’importe quoi.

Quant à moi, cela fait environ 10 années que je prépare cette campagne et je ne viens pas faire de la figuration. Je viens vous proposer des grands projets économiques et solidaires respectueuses de l’environnement.

Faites moi plaisir s’il vous plaît et ne faites pas comme dans le passé. Suivez cette campagne, posez des questions à savoir les différents enjeux économiques, partagez vos remarques et analyses. Surtout votez en âme et conscience, non pas pour des partis politiques, non pas pour des Hommes, mais pour un programme ambitieux, cohérent et réaliste aux prochaines élections Régionales.

Ainsi une de mes grandes priorités est de faire le nécessaire pour retirer l’Octroi de mer, qui servira à booster le pouvoir l’économie à travers le pouvoir d’achat des Réunionnais, et bien sûr je demanderai à l’Etat de compenser cette aide qui est légitime.

Venez donc me rejoindre à travers mon mouvement : MOUVEMENT SOLIDAIRE PROJETS REUNION car je pense être l’homme de la situation.