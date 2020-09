Depuis dimanche, l'indicateur déterminant le niveau de circulation de la COVID-19 est passé au rouge à La Réunion. Le nombre de personnes atteintes a drastiquement augmenté, avec plus de 300 cas rien qu'au cours des trois derniers jours. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ces chiffres inquiétants ne doivent pas être pris à la légère. Afin de prévenir au mieux la circulation du virus, il est essentiel de porter un masque le plus souvent possible, même lorsque cela n’est pas obligatoire, et particulièrement lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées.

En outre, le passage de l’Île de La Réunion en zone rouge s’accompagne de pouvoirs étendus pour le préfet. Les mesures qui seront mises en place dans les prochains jours seront essentielles : il en va de la responsabilité de chacun de les respecter, pour se protéger soi-même et pour protéger les autres, notamment les populations à risque.

Aussi, il est capital de ne pas sous-estimer le virus, afin d’anticiper et de désamorcer toute escalade future de la maladie à La Réunion.

Nadia Ramassamy, Présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer, Députée de La Réunion