Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La circulation de la Covid-19 continue sa progression en France. Au 2 septembre, on comptabilisait 23 départements en vulnérabilité élevée. L'épidémie continue également son expansion à La Réunion, malgré les alertes et messages de prévention répétés des services de l'État et des collectivités locales. Cependant, le passage de notre île en zone rouge ce 5 septembre 2020 illustre bien la gravité de la situation. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La circulation de la Covid-19 continue sa progression en France. Au 2 septembre, on comptabilisait 23 départements en vulnérabilité élevée. L'épidémie continue également son expansion à La Réunion, malgré les alertes et messages de prévention répétés des services de l'État et des collectivités locales. Cependant, le passage de notre île en zone rouge ce 5 septembre 2020 illustre bien la gravité de la situation. (Photo rb/www.ipreunion.com)