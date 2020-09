Monsieur le Préfet la tenue de cet évènement sportif est entre vos mains mais je souligne aussi que les élus locaux ont la capacité à prendre des décisions pour chacun de leur territoire. Tous les indicateurs indiquent que la covid 19 circule à la Réunion : hospitalisations et nombre de décès augmentent ; la réanimation est stable pour l'instant mais jusqu'à quand car on nous annonce le pic de l'épidémie pour le mois de décembre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A l’issue de votre réunion hier avec les maires, vous avez annoncé une intensification des contrôles du port du masque alors que la grande majorité de la population a du mal à l’acheter, à se le procurer. Vous considérez ainsi qu’il faut sanctionner les gens mais pour autant vous vous apprêtez à autoriser un évènement de plus de 6000 personnes qui traversera une partie de la Réunion. Plus grave encore, vous permettez la venue de centaines d’athlètes de l’hexagone et du monde entier sur notre territoire alors que toute la planète est touchée par le virus, plus de 27 millions de cas et 896 236 morts.

Dans le même temps, vous demandez aux Réunionnais de ne plus faire de rassemblements familiaux (baptême, mariage, communion, anniversaire...) ; vous interdisez les rassemblements de plus de 10 personnes.

C’est pourquoi, le moment est venu de sortir de l’hypocrisie : soit le virus est dangereux et il ne faut surtout pas faire ce grand raid ; soit on veut détruire la Réunion, détruire l’économie ; détruire les liens sociaux, détruire l’emploi, affaiblir les hôpitaux, contaminer les Réunionnais, alors autorisez cette course.

En ma qualité de représentant du peuple, en ma qualité de député, je vous demande Monsieur le Préfet d’annuler le grand raid. Le contraire serait minimiser les risques, auquel cas, pourquoi demander aux Réunionnais de faire des efforts ?

Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion