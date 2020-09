Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Monsieur Emmanuel Séraphin, agissant en qualité de président du groupe politique "Une Nouvelle Page" constitué à l'issue des élections municipales 2020 de Saint-Paul, j'ai l'honneur d'attirer votre attention et d'appeler à votre responsabilité sur les conditions dans lesquelles s'effectue la campagne électorale, se dérouleront les opérations de vote pour l'élection législative partielle des 20 et 27 septembre 2020 et surtout des mesures nécessaires pour la reprise des classes le lundi 21 septembre au matin.

