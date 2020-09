Avec la crise sanitaire COVID -19 qui affecte bon nombre de secteurs économiques à l'échelle mondiale, le tourisme est de loin celui qui en sera le plus affecté. L'expression chinoise "Wei-ji"se traduit en français par crise. Le premier terme désigne le danger alors que le second signifie opportunité ce qui suggère qu'il y a toujours une opportunité dans une crise (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Certains y voient une opportunité de stopper le tourisme de masse qui est un désastre environnemental, qui entraîne de l’inflation éjectant ainsi des habitants de leur lieu de vie habituel …

D’autres y voient une opportunité pour faire prospérer leur territoire car le tourisme créé des activités, des emplois, des services, des aménagements qui profitent à la fois aux touristes mais aussi aux populations locales. Le tourisme sert aussi dans certaines régions à préserver des espaces naturels, des espèces animales en danger. Le tourisme met en avant la culture, le patrimoine et ses hommes.

A l’heure de l’Internet, de la digitalisation, de l’intelligence artificielle, le tourisme est-il encore un secteur d’avenir ? Après la crise Covid-19, notre société changera t-elle de paradigme ?

Le tourisme va t-il ou doit-il se réinventer ?

Cela ne peut se faire sans réflexions partagées, sans travail, sans organisation et sans une stratégie efficace. Depuis les débuts de la décentralisation qui accordent plus de pouvoir aux régions et aux territoires, force est de constater qu’il faut compter un peu moins sur l’État Providence et un peu plus sur les territoires et leurs organisations administratives.

Cela se traduit à La Réunion par un schéma d’aménagement régional (SAR) à l’échelle de la région et par des SCOT (Schémas de cohérence territoriaux) à l’échelle des micro-territoires qui nécessiteraient sans doute un certain rafraîchissement voire un nouvel élan porté par des femmes et des hommes engagées pour le développement de La Réunion.

Dans ce contexte de crise, avec une évolution des mentalités et des comportements humains, la destination Réunion avec son image d’île intense, ses acteurs touristiques, revendique un nouveau développement touristique, plus soutenable, plus inclusif, plus lucratif pour son territoire et ses hommes, plus responsable ?

Pour cela, il convient d’inviter les Réunionnais et les Réunionnaises à réfléchir sur leur devenir afin d’élaborer une nouvelle stratégie de développement durable. Il faudra sans doute faire preuve de clairvoyance et d’humilité car il conviendra d’accepter nos différences à l’échelle de notre territoire qui en font notre richesse et notre diversité.

Il conviendra aussi d’être ouvert sur les autres et en capacité de réaliser des alliances car La Réunion devra être ambitieuse et se situer touristiquement sur la Map Monde face à des destinations touristiques " puissantes ". Une mobilisation large (avec la population, les hommes politiques, les acteurs économiques, les institutions etc …) doit prendre forme pour la construction d’un véritable " Plan Marshall Tourisme ".

Notre manière d’intervenir aujourd’hui sera le modèle de réponse de demain !!!

Camille Lafosse

Conseiller Municipal – Commune Entre-Deux