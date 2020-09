Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Que le monde associatif soit un moteur de la cohésion sociale, en même temps une locomotive de l'activité économique et une source d'épanouissement pour les humains, nul ne peut en douter. Et nous savons tous que les associations, dans leurs innombrables domaines d'intervention (la culture, le sport, l'environnement, l'éducation, la santé, la solidarité, etc), peuvent être des interfaces essentielles et efficaces dans la gestion de la crise sanitaire actuelle. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Que le monde associatif soit un moteur de la cohésion sociale, en même temps une locomotive de l'activité économique et une source d'épanouissement pour les humains, nul ne peut en douter. Et nous savons tous que les associations, dans leurs innombrables domaines d'intervention (la culture, le sport, l'environnement, l'éducation, la santé, la solidarité, etc), peuvent être des interfaces essentielles et efficaces dans la gestion de la crise sanitaire actuelle. (Photo rb/www.ipreunion.com)