Bruny,

C'est autour de toi, que nous nous sommes mobilisés contre le choix d'une route en mer, la NRL. Dans les années 60 et 70 déjà, tu t'étais élevé avec tes camarades de lutte, contre la route en pied de falaise.

En 2011, dès la consultation du public sur la NRL, dite " moderne, gratuite et sécurisée ", tu as mêlé tes alertes aux dangers d’une exposition marine, à celles multiples tout aussi critiques qui s'élevaient alors. Tu lui préférais un tunnel ou toute autre solution terrestre, trop hâtivement écartées. Et puis ce chantier ne devait pas être encore le prétexte à un retour du comptoir colonial au profit des majors nationaux du BTP.

C’est motivé par l’impérieux besoin du développement durable de notre île que tu nous as réunis à La Grande-Chaloupe pour fonder en novembre 2012 notre association : A.T.R., Alternative Transport Réunion. Cette association tu avais aussi souhaité l’adosser à la " Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports ", la Fnaut. Seul toi, par ta force morale, pouvais en assurer l’audience et la présidence.

Mais comment être compris quand tant d’usagers, la peur au ventre attendent de sécuriser rapidement cette route, quand tant de chômeurs et d’entreprises veulent croire dans les promesses d’emplois et de marchés du plus grand chantier européen ?

Les élus et parmi eux tes propres compagnons, ne risquent-ils pas de céder au veau d’or, cette manne de 1,6 milliard d’euros ? Didier pouvait être convaincant : un protocole par ici, à La Possession, un cofinancement par-là, à Saint-Denis… Des promesses régionales aujourd’hui difficilement tenables dans un budget sinistré.

Bruny tu avais été forgé par les bouleversements du XXe siècle : des bouleversements porteurs de tant d'espoirs pour un monde meilleur grâce notamment à l'essor des sciences et des techniques.

Fils de La Réunion, après-guerre, tu t'es aussi naturellement inscrit dans les luttes anticoloniales, passages obligés ici, vers plus d'équité et de justice. L’île rurale et peu développée qui t'avait vu naître en 1922 allait aussi nourrir ta volonté d’inscrire les progrès de La Réunion dans un développement qualifié aujourd’hui de " durable " pour être aussi social, démocratique et respectueux de notre fragile environnement insulaire.

Homme de conviction, tu es resté toujours mobilisé sur les défis de ce siècle nouveau en particulier pour La Réunion : défis politiques, sociaux, démographiques, économiques, énergétiques et d’aménagement du territoire. Tu te souciais en particulier des projets en gestation : L’éco-cité de l’Ouest, le transit dans le chef-lieu, le désengorgement routier entre Saint-Louis et Saint-Pierre, aux entrées de Saint-Denis, la desserte des Hauts par les transports en commun, le transport ferroviaire si retardé etc…

Nous voulons à notre tour suivre ton exemple.

Merci Président, merci Bruny