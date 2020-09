Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

La CFDT exprime son profond mécontentement sur la publication du décret relatif à la reconnaissance de la covid-19 en maladie professionnelle publié ce mardi 15 septembre. Nombreux sont les soignants et les travailleurs qui au plus fort de la crise ont assuré leurs missions pour permettre à chacun de continuer à vivre. Malgré leurs inquiétudes malgré l'insuffisance de protections. Le gouvernement s'était engagé à plusieurs reprises à prendre en compte les conséquences de leur exposition. Or nombreuses sont les restrictions. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

