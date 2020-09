Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Sur rien. Une revue de la littérature et méta-analyse brésilienne a fait le point sur la sensibilité et la spécificité diagnostiques des tests cliniques, RT-PCR et immunologiques. Chez les patients qui présentent des signes cliniques compatibles avec la COVID-19, les tests de RT-PCR, capables de détecter la présence de l'ARN du SARS-CoV2 et réalisés à partir de prélèvements rhinopharyngés ou bronchiques, constituent le " gold standard " pour confirmer le diagnostic en raison de la facilité de mise en oeuvre et la rapidité de leurs résultats. Cette technique génère parfois des faux négatifs, surtout au cours des 7 premiers jours après la contagion.

