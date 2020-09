Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Monsieur le ministre, J'aimerais attirer votre attention sur la liste complémentaire CRPE au titre de l'année 2020 à La Réunion, et la nécessité de recruter les 39 candidats qui figurent sur celle-ci. Dans la circulaire rentrée publiée le 10 juillet 2020 par le Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, il est précisé que " l'ensemble des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire connaissent un maximum de 12 élèves par classe à la rentrée scolaire prochaine ". Pour les écoles qui ne rentrent pas dans cette catégorie, les effectifs ne devaient pas dépasser 24 élèves par classe. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

