Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Je me félicite de la décision du tribunal administratif de la Réunion qui par une ordonnance du 14 septembre dernier a annulé la démolition de la prison Juliette Dodu. Un long combat mené par l'association " Kartyé Lib ", l'association " kas la shène " de Patrice Pongerard et de nombreux défenseurs de notre Histoire. Il était en effet hors de question d'accepter le projet de la SHLMR qui prévoyait à la place de cette prison des logements sociaux, restaurants et boite de nuit ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

