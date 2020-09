Ce dimanche 20 septembre les électeurs de l'Ouest de la 2ème circonscription de La Réunion ont voté pour désigner une/un nouvelle/nouveau député à l'Assemblée Nationale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nous saluons le résultat de Karine Lebon, candidate du rassemblement des forces de progrès. En dépit d’une faible participation (qui interpelle), ce résultat est encourageant pour le deuxième tour.

Avec 52% des suffrages exprimés, Karine Lebon et Fayzal Ahmed-Vali ont recueilli une majorité significative.

Nous saluons ce résultat et leur assurons de nouveau tout notre soutien pour le deuxième tour. Les chances d’une victoire des forces progressistes sont bien réelles pour dimanche prochain.

Nous restons persuadés de la nécessité de faire à élire à l’assemblée nationale une député en phase avec les valeurs humanistes et de développement que nous défendons. Plus que jamais il nous faut être mobilisés pour défendre La Réunion alors que des acquis sociaux (la retraite, l’éducation, les services publiques…) sont menacés et d’énormes défis à relever (vieillissement de la population, augmentation des inégalités,…).

Eric FRUTEAU

Demain La Réunion