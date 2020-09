C'est en misouk que le ministre de la santé a sorti le 03 septembre dernier le décret n°2020-1106 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le décret permettra aux hôpitaux de supprimer des postes plus facilement.

Belle hypocrisie de ce gouvernement et du ministre de la santé de tout le temps remercier les personnels soignants pendant cette crise du coronavirus et dans le même temps préparer des suppressions d’emplois et des services !!

Je proteste énergiquement contre ce décret scélérat qui confirme la volonté du gouvernement de continuer à affaiblir les services publics en pleine crise sanitaire.

Profiter de cette situation, des personnels soignants épuisés, d’une population qui vit dans l’angoisse, pour faire ce mauvais coup est inacceptable, insensé.

Je souhaite que les élus et je suis prêt à accompagner les organisations syndicales à tout faire pour mettre en échec l’application de ce décret.

La santé n’a pas de prix. Hors de question de vouloir faire des économies sur un secteur essentiel et qui a besoin, au contraire, encore plus de moyens.

Jean Hugues Ratenon, député de la Réunion