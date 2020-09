Le SAIPER UDAS dénonce le mépris envers les personnels et envers les élèves en annonçant l'allégement du protocole sanitaire. En effet, un adulte masqué pourra continuer à travailler même s'il a été en contact avec un enfant contaminé. De même, un enfant cas-contact d'un camarade ne sera plus obligé de s'isoler. Le nombre de fermeture de classe fermée devrait donc baisser dans les jours à venir.

Personne n’est crédule quand le gouvernement dit se soucier des enfants des classes populaires. Derrière l’humanisme de façade, se cache surtout une impossibilité pour l’administration dans la gestion des situations de COVID+ dans les écoles.



Le rectorat passe son temps à gérer ses situations (recenser les cas contacts au sein d’une classe) et a réquisitionné beaucoup de personnel (médecins scolaires , infirmières scolaires, …). Le SAIPER UDAS rappelle aussi que le nettoyage des masques lavables distribués aux personnels doit être pris en charge par l’administration !



Quitte à ce que ce soit, comme d’habitude, les plus vulnérables qui trinquent en premier. Sa politique n’a de cesse de dégrader notre santé, nos conditions de travail et de baisser le nombre de poste sur le terrain.