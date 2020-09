Après avoir acclamé ses héros de la Covid-19, l'État revient à la charge contre le personnel hospitalier. En effet, le 3 septembre dernier, le Ministre des Solidarités et de la Santé a publié le décret n°2020-1106 qui indique les modalités selon lesquelles pourront avoir lieu les suppressions d'emplois dans la fonction publique hospitalière.

Alors que les services hospitaliers sont encore sur le front et subissent le choc de la gestion de cette crise sanitaire, c’est de manière sournoise une fois de plus, que le gouvernement, à travers son ministre des Solidarités et de la Santé, va porter un coup bas au service public.

En effet, ce décret permettra de faciliter les suppressions d’emplois sans avoir à reclasser les fonctionnaires. Malgré les difficultés liées entre autres au manque de moyens, cette crise sanitaire nous a prouvé l’importance du service public hospitalier.

L’État semble cependant n’avoir pas su tirer de leçons de cette crise, car Emmanuel Macron et Olivier Véran restent prisonniers de la logique économique : pour eux la vie à un coût alors que pour nous la vie n’a pas de prix ! Pour REZISTAN’S EGALITE 974, le mot d’ordre est ne jamais faire confiance à ce gouvernement ni à ses représentants.

Pour REZISTAN’S EGALITE 974, Amandine RAMAYE