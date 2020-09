La Fédération du Parti Socialiste de la Réunion félicite Karine Lebon, arrivée largement en tête lors de ce premier tour de scrutin dimanche dernier. La Fédération confirme son soutien à la candidate du rassemblement des forces progressistes.

Nous prenons tout de même acte de cette faible mobilisation et constatons un taux d’abstention croissant qui doit nous inquiéter et nous forcer à réagir. Ce dimanche 27 septembre, nous devrons décider, lors de ce second tour, de qui portera cette responsabilité de traduire la voix des Réunionnaises et des Réunionnais au sein de l’Assemblée Nationale.

Face au contexte post crise sanitaire et aux difficultés qui nous attendent, seule Karine Lebon, candidate de l’Union de la Gauche, pourra renouer avec le débat politique nécessaire à notre vie démocratique.

La Fédération du Parti Socialiste de la Réunion appelle à la mobilisation et invite les Réunionnaises et les Réunionnais du Port, de la Possession et de Saint-Paul à voter et à faire voter massivement Karine Lebon