Dimanche dernier, les électeurs de la 2ème circonscription sont allés voter pour le 1er tour des législatives partielles, avec la participation et les résultats que l'on connait aujourd'hui. Claude Hoarau et APR tiennent à remercier les électeurs qui se sont déplacés. Concernant la faible participation, l'ensemble de la classe politique reprise par les médias ont mis en avant la faible participation de 15,15 % pour affirmer que la démocratie est malade.

Comme tout le monde, nous devons nous interroger sur les baisses successives de participation lors des différentes consultations et l’ensemble du monde politique doit y réfléchir. Cependant, concernant cette élection précisément, nous aimerions tempérer cette fuite en avant qui tend à dire que les Réunionnais tournent le dos à la politique.

N’oublions pas qu’il s’agit d’une élection partielle qui se déroule en pleine épidémie de coronavirus et ce niveau de participation pouvait être attendu. En effet, les élections législatives partielles n’ont jamais permis d’obtenir des participations exceptionnelles bien au contraire. Les exemples sont nombreux, qui montrent des faibles participations (Elections partielles dans la 7ème circonscription de La Réunion en 2018 : 23.1 % ; élections partielles dans le territoire de Belfort en 2018 : 29,5% ; élections législatives partielles en Guyane en 2018 : 20.3% ; etc. …)

Le Coronavirus et les craintes nombreuses pour la santé ont fini de faire baisser cette participation. Concernant les résultats, Claude Hoarau et APR tiennent à féliciter Karine Lebon pour son résultat qui place les adversaires loin derrière et qui augure une grande victoire dimanche prochain.

La victoire qui se profile dimanche ajoutée aux victoires municipales obtenues par les forces de progrès cette année ouvre les portes de nouvelles espérances. Pour cela l’ensemble des forces de progrès de La Réunion devront savoir se rassembler au-delà des ambitions personnelles pour faire gagner La Réunion.

En attendant et sans bruler les étapes, Claude Hoarau et APR appellent l’ensemble des électeurs de la 2ème circonscription à voter et faire voter pour Karine Lebon, dans le respect des gestes barrières, afin de donner à La Réunion une nouvelle députée de combat.



Le président Hervé Lauret pour le comité directeur