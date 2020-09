"Dans son communiqué du 25 septembre 2020, le Président de Région nous fait part de ses sentiments quant au rôle qui incomberait à l'opposition régionale sur le dossier de la NRL. Au regard de cette contestation habituelle chez le Président de Région du rôle de l'opposition, une clarification s'impose.

La mandature du Président de Région s'achève. Elle a été marquée par une accumulation d’affaires doublées d’une succession d'aberrations.

La dernière en date concerne le surcoût de la NRL. Nous assistons aux dérives d’un chantier non maitrisé, le Groupement réclamant 400 millions d’euros de plus à la Région Réunion. Ce surcoût constitue une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des Réunionnais. Un préjudice qui impactera les générations à venir. Pire, le marché pour la digue entre la grande Chaloupe et La Possession est à l’arrêt et devra être relancé en octobre 2021, et personne ne sait avec quels matériaux, à quel coût et dans quel délai...

Le Ministre de l'Économie déclarait au sujet de la NRL : “Il n’y a rien de plus stupide que les routes qui ne mènent à nulle part”. Après cette humiliation, j’invite le Président de Région à plus de modestie et de déférence envers les contribuables.

Sur la forme, Didier Robert manifeste son mépris du débat démocratique, cette posture le déshonore. N'en déplaise au Président sortant, notre groupe continuera avec force et conviction, dans un esprit démocratique, d’exercer ses missions au sein de l'opposition à la Région Réunion pour les intérêts des Réunionnais."

Huguette BELLO