Les données que nous vous communiquons sont issues du site " Santé Publique France ", une institution étatique, et les conclusions que nous en tirons n'ont rien de commun avec les mesures tout récemment imposées par le Premier Ministre et le Ministre de la Santé.

Reprenons ces données datant de la semaine 38 (du 14 au 20 septembre 2020) :

- Le taux d’incidence est de 63/100 000 habitants, en baisse constante ces trois dernières semaines. Rappelons qu’un taux supérieur (arbitrairement fixé) à 50 signe le passage en zone rouge.

- Le taux de mortalité est < 1/100 000 habitants (aucun décès depuis la semaine dernière à La Reunion), il est de 2,8 en Guadeloupe. Par ailleurs, il n’y a aucune surmortalité par le Covid en France toute entière, sauf le pic de mortalité qu’il y a eu en mars-avril 2020 en France métropolitaine. Rappelons que les décès surviennent dans 97 % des cas chez les sujets de plus de 65 ans, et dans 87 % chez les sujets de plus de 75 ans. La mortalité est aggravée chez les patients obèses, diabétiques, insuffisants respiratoires, rénaux ou cardiaques.

- Nous avons 14 foyers de contamination (en baisse), 71 hospitalisations et 18 patients admis en réanimation : tous ces chiffres sont donc à la baisse.

- Le taux de positivité des tests est de 4,3 %, bien inférieur à la métropole où il est de plus de 6.

- Enfin le R0 ou taux de contagiosité, est < 1, c’est-à-dire qu’un porteur du virus transmet celui-ci à moins de 1 personne : le virus ne circule plus (en dépit de l’âge des patients hospitalisés).



Tout ceci semble confirmer que depuis plusieurs semaines, dans l’hexagone, sauf quelques régions, comme en outremer, les données épidémiologiques sont de plus en plus rassurantes. Néanmoins " la méfiance est mère de la sûreté ", nous enseignait La Fontaine dans " Le Chat et le Vieux Rat ". Aussi Le Collectif Covid Médecins 974 propose à nos décideurs les mesures suivantes :

- Ne plus tester que les patients symptomatiques, afin de ne pas faire paniquer (rassurer est notre dogme) devant des statistiques alarmistes, ce qui au passage diminuera le taux de cas positifs qui n’a guère de signification, et qui est d’ailleurs impropre, on devrait parler de tests positifs ;

- Ne conseiller le port de masques qu’aux personnes fragilisées dans notre population

- Laisser libre cours à la population au port du masque en extérieur ;

- Maintenir les autres mesures barrières : distanciation physique, hygiène des mains, toutes mesures nécessaires et suffisantes.



Le comportement humain n’a de spécifique que son penchant social : le détruire est détruire notre Humanité et nous rejoignons en cela, la tribune publiée le 10 septembre 2020 dans Le Parisien par 35 chercheurs, universitaires et médecins : " Covid-19: nous ne voulons plus être gouvernés par la peur "

Nous appelons Mme la directrice de l’ARS et Monsieur le préfet de la Réunion à une meilleure prise en compte de la réalité du terrain pour adapter leurs décisions sur le sol réunionnais ;



- Ne pas isoler nos anciens et les priver ainsi de l'accompagnement et de l'affection de leur famille : le risque de mourir de l'isolement induit par des mesures liberticides est, pour nos anciens, beaucoup plus important que de mourir d'une infection virale. Agir ainsi tue et nos anciens et ce qui reste de notre humanité.