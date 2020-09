Depuis plusieurs semaines plus de 56 associations dont la SPA, WWF, L214, Youth For Climate ou Sea Shepeard ont lancé une campagne médiatique afin qu'un Référendum pour les animaux soit lancé en France.

Ce projet auquel s’associe le mouvement Extinction Rebellion Réunion, consiste à :

• Interdire l’élevage d’animaux en cage qui concerne 58% des poules pondeuses, 99% des lapins, la majorité des dindes, oies ou canards. Privés de tout contact avec un élément autre que le fer et le plastique qui composent leurs cages, ils développent des troubles psychologiques et physiques majeurs.

• Interdire les élevages d’animaux pour leurs fourrures déjà interdis en Autriche, Norvège, Grande-Bretagne ou les Pays-Bas

• Mettre fin à l’élevage intensif dans des bâtiments fermés qui concerne 95% des porcs et 85% des poulets en France.

• Interdire les pratiques de déterrage des animaux, les chasses traditionnelles comme la chasse à courre (traque des animaux jusqu’à épuisement à l’aide de meutes de chiens et de cavaliers) déjà interdite en Allemagne, Belgique, Écosse, Angleterre et Pays de Galles

• Interdire les spectacles avec animaux sauvages qui ne sont ni des peluches, ni des clowns ou des jouets. Le Danemark, la Grèce, le Costa Rica, le Mexique, la Hongrie, la Roumanie et la Finlande les ont déjà interdit)

• Mettre fin à l’expérimentation animale qui concerne 4 millions d’animaux en France. En Europe la France se classe à la triste première place pour le nombre de chiens et de singes expérimentés

Nous rappelons qu’il faut que 185 députés et sénateurs soutiennent cette proposition de loi pour qu’un processus référendaire soit enclenché. Il y en a aujourd’hui déjà 142 mais nous nous étonnons que les député.es Bassire, Ramassamy, Lorion, Naillet, Poudroux et les sénateurs.rices Malet et Dennemont n’aient pas déjà apporté leur soutien à cette proposition de loi alors même qu’une politique en faveur d’un développement écologique et durable de notre société est de plus en plus attendue par les francais.es.

Aujourd’hui, plus de 91 % des Français s’opposent au commerce de la fourrure et 72 % souhaitent une interdiction de la présence d’animaux sauvages dans les cirques et les spectacles. Il est temps que les élus de la nation soient à la hauteur des nouveaux enjeux environnementaux et des attentes de la population.

Plus de 777 000 francais.es ont déjà soutenu ce référendum et nous encourageons donc l’ensemble des réunionnais.ses à faire de même en se rendant directement sur ce site : https://referendumpourlesanimaux.fr/comment-soutenir



On rappelle que 80% des animaux de la surface de la terre sont transformés en steak hachés et en nugget, que 60% des animaux sauvage ont disparu et que partout la biodiversité s'écroule littéralement...Nous avons le devoir de la préserver et de traiter avec dignité les autres espèces vivantes.