La vie d'un diplomate est ainsi faite que l'on va de pays en pays, de mission en mission, chaque poste permettant de rencontrer des vies et des cultures différentes. Ma mission à La Réunion prend fin bientôt. Au titre de Consul général de la République populaire de Chine à Saint-Denis, j'aurais passé trois années à La Réunion. Trois années, ce n'est pas très long, mais cela suffit pour garder d'inoubliables souvenirs. À ce moment du départ, j'ai tant de sentiments entremêlés. (Photo DR)

Je me souviens du jour où mon épouse et moi sommes arrivés à La Réunion. Les premières images que nous retenons respirent la sérénité : le soleil tropical, la mer bleue, les pailles-en-queues dans le ciel, … Pendant 3 ans, j’ai pu explorer un peu cette île magnifique. Je pense non seulement au sentier du cirque de Mafate, à la lave du Piton de la Fournaise, et au vent qui souffle autour du parapente, mais aussi au fameux rhum arrangé, à la gastronomie créole, et aux Réunionnaises et Réunionnais, si hospitaliers. J’ai découvert une île multiculturelle et pleine de passions, et je voudrais désormais travailler pour une meilleure connaissance mutuelle entre les populations chinoise et réunionnaise, qui se trouvent géographiquement très loin, mais sont autant intelligents, courageux et enthousiastes l’une que l’autre. Et je rêve que cette connaissance mutuelle se transforme en coopération fructueuse.

Depuis mon arrivée, le Consulat général de Chine à Saint-Denis, de concert avec ses partenaires, a fourni des efforts continus pour promouvoir les échanges et coopérations sino-réunionnais. Les progrès ont été enregistrés dans plusieurs domaines : plusieurs visites mutuelles de haut niveau ont été réalisées, les échanges entre les gouvernements locaux, notamment dans le cadre des villes-jumelles, vont bon train. La Région a inauguré son bureau économique à Tianjin, Saint-Denis et Taiyuan ont célébré ensemble la Fête de Guandi en 2019, Meizhou et Le Tampon ont signé un mémorandum des villes-jumelles.

L’année dernière, dans le cadre du 70ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-françaises, nous avons organisé des événements importants comme la manifestation de la " Joyeuse Fête du printemps ", le défilé du brocart Yunjin de Nanjing, la Soirée gastronomique chinoise, les présentations de Kung-fu des moines de Shaolin, le spectacle des " Top Dancers ", le Ballet de Liaoning, etc. Au début de cette année, nous avons organisé une exposition pour le 10ème anniversaire du Consulat général de Chine à Saint-Denis.

Par ces activités, notre volonté est de faire approfondir la connaissance mutuelle susceptible de promouvoir et porter la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et La Réunion.

Après l’apparition de la COVID-19, les gestes de solidarité mutuelle sino-réunionnaises m’ont profondément touché. Au moment le plus difficile en Chine, nos amis réunionnais nous ont apporté leurs soutiens précieux et ont exprimé toute leur solidarité au peuple chinois. Au-delà de la communauté sino-réunionnaise, les collectivités comme le Conseil régional, le Conseil départemental, les villes de Saint-Denis et du Tampon nous ont apporté leur sympathie et générosité. Tous ces témoignages d’amitié ont été fortement appréciés et resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Par la suite, après le mois de mars, dès que la situation s’est un peu améliorée en Chine, le Consulat général de Chine a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires français pour fournir des assistances d'urgence à La Réunion. Les villes-jumelles chinoises tels Tianjin, Taiyuan, Meizhou, Lishui et Foshan ont beaucoup contribué pour fournir les matériels médicaux à leurs villes soeurs réunionnaises, et La Réunion peut aujourd’hui sécuriser ses stocks avec les masques péï fabriqués par les machines en provenance de Chine.

Face à cette crise sanitaire sans précédent, le monde a besoin plus que jamais de l'unité, de la solidarité et de la coopération de tous les pays, et les relations sino-françaises revêtent une importance encore plus grande à l'échelle mondiale. Au mois d’août dernier, Monsieur WANG Yi, Conseiller d'Etat et Ministre chinois des Affaires étrangères, a visité la France et a rencontré le Président MACRON. Nos deux pays sont d'accord pour renforcer la coopération bilatérale pour donner l'exemple en matière d'interactions positives, d'avantages mutuels, de résultats gagnant-gagnant et de relations amicales entre ces grands pays.

Dans le monde actuel qui connaît des changements rarement vus en un siècle, la Chine est aussi disposée à collaborer avec l’Union européenne pour promouvoir davantage leur coopération et sauvegarder plus efficacement le multilatéralisme. Le 14 septembre dernier, le Président chinois, XI Jinping, a co-organisé une téléréunion des dirigeants Chine-Allemagne-UE, avec la Chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'UE, le Président du Conseil européen Charles Michel et la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. M. XI a déclaré que la Chine et l'UE devaient adhérer à la coexistence pacifique, à l'ouverture et à la coopération, au multilatéralisme, ainsi qu'au dialogue et à la consultation pour le développement sain et stable de leurs relations.

Le 1er octobre qui arrive sera le 71ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Les années précédentes, nous avions l’habitude d’organiser une réception pour célébrer ensemble avec les amis notre Fête nationale, mais cette année nous sommes contraints d’annuler cet événement en raison de la crise sanitaire. Je suis très peiné de ne pas pouvoir retrouver nos amis, nos partenaires, et tous ceux qui nous ont accompagné, avant mon départ, mais il est toutefois nécessaire de respecter le protocole sanitaire pour endiguer la propagation du virus.

En Chine, nous avons aussi vécu une période difficile, c’est grâce aux efforts conjugués du peuple chinois que nous avons pu finalement contrôler la situation. L’économie chinoise a connu une légère reprise avec une croissance de 3,2% au deuxième trimestre, elle devrait atteindre une croissance accrue en 2020. A partir de l'année prochaine, nous lançons le 14ème plan quinquennal pour le développement économique et social, et l’accent sera mis sur la formation d’un nouveau modèle de développement avec le grand cycle domestique comme organe principal, et la double circulation nationale et internationale se favorisant mutuellement. En effet, la crise est aussi une occasion pour nous d’accélérer la transition vers un développement plus qualitatif que quantitatif, afin d’être plus efficace sur la protection de l’environnement, la réduction de la pauvreté, et assurer un développement stable, sain et durable.

Comme dit le proverbe : il n'y a pas de bonne fête sans lendemain. Malgré mon départ, la mémoire de La Réunion m’accompagnera, et le Consulat général de Chine est toujours prêt à promouvoir davantage les échanges sino-réunionnais de concert avec nos partenaires français. Je suis convaincu que les coopérations sino-françaises en général et sino-réunionnaises en particulier se renforceront, et que l’amitié entre nos deux peuples s’approfondira. Cette année, la Fête de la lune coïncide avec la Fête nationale chinoise, à l’occasion de cette double fête, je souhaite aux Réunionnaises et aux Réunionnais bonne santé, beaucoup de bonheur et de succès. Un poète chinois a dit que la vie est comme la lune, tantôt pleine, tantôt vide, j’espère qu’un jour, nos chemins se croiseront à nouveau.

Vive l’amitié sino-française !

Vive l’amitié sino-réunionnaise !

CHEN Zhihong, Consul général de la République populaire de Chine