Les magistrats du siège et du parquet du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, réunis en assemblée générale ce 29 septembre 2020, confrontés à la décision du garde des Sceaux de saisir l'Inspection générale de la Justice d'une enquête administrative contre trois magistrats, publiquement et nommément visés, du parquet national financier et aux propos que le garde des Sceaux a pu tenir ces derniers jours sur le corporatisme des magistrats :

