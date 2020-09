Ce jour s'est tenu un conseil municipal encore une fois marqué par l'absence des élus de l'opposition. Parmi les affaires à l'ordre du jour nous constatons que certains points vont dans le bon sens, notamment l'augmentation des subventions aux associations de La Possession. (Photo Vincent Rivière)

Fait important, la nomination des élus qui siègent au CCAS : par leurs absences, aucun élu de l'opposition ne siègera dans cette instance pourtant importante dans la lutte contre la pauvreté.

Nous manifestons également notre opposition sur la position du conseil municipal concernant le refus de transfert de la compétence du PLU au TCO. Nous estimons en effet que la gestion du développement urbain doit se penser à l'échelle de l'intercommunalité et non pas uniquement à l'échelle communale. La Possession a connu un étalement urbain incontrôlé ces dernières années, les infrastructures, les réseaux d'eau et d'assainissement n'ont pas suivi.

C'est pour cette raison que le développement de l'espace urbain possessionnais doit s'inscrire dans un contexte plus large, le TCO a les moyens de l'accompagner. Nous attendons également que les sujets épineux soient enfin abordés, notamment l'avenir du pôle loisirs du Dos d'âne ou encore l'accès à l'eau potable pour les habitants des Lataniers.

Vincent RIVIERE pour l'opposition citoyenne hors conseil