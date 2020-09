Le Syndicat Général de l'Éducation Nationale de la CFDT, le SGEN, remercie toutes celles et tous ceux qui grâce à leur vote aux élections du vendredi 25 septembre ont contribué à faire de notre organisation la première OS représentative à l'Université de la Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Avec 192 voix sur 656 votants, la liste "Sgen-CFDT et non syndiqués" obtient 2 sièges sur 6 au futur conseil d’administration. Nous obtenons également 2 sièges à la Commission Formation Vie Universitaire (CFVU) et 2 sièges à la Commission Recherche (CR), ce qui fait un total de de 6 élu-es dans nos instances.

Ce résultat est historique ! Nous devenons la première organisation syndicale de l'université de la Réunion.

Nous félicitons chaleureusement la plupart de nos collègues qui seront élu-es dans les instances et qui s’engageront auprès de nos personnels afin de susciter un dialogue social constructif répondant aux vraies problématiques de terrain, notamment sur les conditions de travail.

Par ces votes, vous confirmez que notre syndicat général a toute sa place dans l'éducation de l'école à l'université. Pour cela, l'ensemble de nos militants, le Sgen-CFDT et la CFDT vous disent MERCI de votre confiance !

Nous honorerons cette confiance accordée dans les différentes actions que nous mènerons.