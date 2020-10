Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Les députés David Lorion et Philippe Naillet et la sénatrice Viviane Malet interpellent Monsieur le Ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour qu'il décide rapidement de soutenir massivement par une baisse de charges sociales les TPE et PME de notre secteur du Bâtiment et des Travaux publics réunionnais. Ils proposent que dans le cadre des futurs examens budgétaires des PLF et PLFSS 2021; il soit prévu : l'exonération et l'annulation de 6 mois de charges sociales patronales sur 2020 dans le cadre des mesures de soutien Covid-19 ; et l'inscription des entreprises de construction et de travaux publics (- de 50 millions d'euros de CA) dans le secteur de compétitivité renforcée LODEOM pour les années 2021 et 2022, au titre de la compensation CICE de 2019 et du plan de relance. Nous publions ci-dessous la lettre envoyée au ministre Sébastien Lecornu dans son intégralité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

