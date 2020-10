La situation grave que nous vivons nous oblige à nous rassembler sur l'essentiel et offrir une visibilité claire aux Réunionnaises et aux Réunionnais sur le projet que nous souhaitons leur proposer pour les prochaines années. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La crise sanitaire actuelle a précipité le pays et la Réunion notamment dans l’inconnu.

- aggravation d’une situation économique déjà en grande difficulté ;

- une situation sociale extrêmement tendue ;

- une population en souffrance voire même désespérée ;

- les gestes de protection contre le virus éloignent les uns des autres, même au sein des familles ;

- et un Président de la République, un Gouvernement qui abandonnent les gens des Outre-Mer.

Résultat : la population n’a que peu de perspectives, ne voit que peu de lumière s’allumer et est livrée à elle-même. C’est dangereux pour l’avenir si, rapidement, nous les responsables politiques nous ne réagissons pas aux alertes. Ce n’est pas faute d’en manquer : la crise des gilets jaunes, factures impayées, augmentation de la violence, l’abstention qui vole de record en record à chaque scrutin, pour ne citer que ces exemples.

Dans ce contexte, à mon avis, il n’y a pas de place pour des batailles d’égo, des batailles pour des intérêts de partis ; ou encore vouloir se peser sur l’échiquier politique.

Car en face, le gouvernement, en grande complicité avec Didier Robert et d’autres, fait de la com et sort le chéquier mais sans libellé !!

Quelle relance pour l’épanouissement de la population?

Tous les milliards qu’on promet, quelle est la part pour la Réunion et correspondent-ils aux besoins ? Pourquoi prélever des millions d’euros du plan de relance spécifique pour la Réunion pour financer l’achèvement du chantier de la NRL, sans que les responsabilités de mauvaise gestion de l’argent public ne soient établies ? Alors que le POSEI, programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, pour la période 2021-2027 est menacé, dans la balance : 11 millions d’euros par an, la Région, membre de la conférence des présidents des RUP, est silencieuse alors que le député européen Younous OMARJEE est quasi le seul à se démener. Nos agriculteurs courent à la catastrophe et pendant ce temps le président de Région se balade dans les ministères, à Matignon même pour faire des photos !! La Réunion gagne quoi réellement dans tous ces déplacements fastueux ?

C’est pourquoi, tous les vrais adversaires de la gouvernance de Didier Robert doivent se rassembler. LES VRAIS, et c’est important, car il n’y a plus de place pour les arrangements de partis. Pour exemple : celles et ceux qui se sont regroupés récemment autour de Audrey Fontaine dans la 2ème circonscription sont des veilleurs de coque, adeptes de la lèche et ne pensent qu’à leur carrière personnelle et de fait des macron-compatibles.

La Réunion a besoin et dans les plus brefs délais d’un changement radical d’Homme et de gouvernance bâti sur un projet répondant aux besoins urgents de la population. RIEN ne doit entraver cette démarche.

Cela demande des semaines de travail, de rencontres, afin d’évacuer les divergences et se concentrer sur les convergences. Surtout pas l’avenir de telle ou telle personne, de tel ou tel parti ; surtout l’avenir de notre population.

Dès à présent, engageons les discussions. Sollicitons l’avis de la population dans les rencontres sur le terrain afin de rassembler toutes celles et tous ceux qui sont dans le même état d’esprit.

Nous avons plein de talents dans le pays, plein de richesses culturelles et intellectuelles, plein de savoir-faire et de savoir-être; à nous d’être le ciment de ces qualités. Dans 6 mois les élections régionales. Dans 6 mois peut être l’espoir.

L’Humain dans toute sa dimension doit retrouver toute sa place qu’elle n’aurait jamais dû perdre.

Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion et vrai adversaire de la gouvernance de Didier Robert