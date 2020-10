Annick Girardin, ministre de la Mer et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, se réjouissent de la signature de la charte d'engagement des acteurs des chaînes logistiques françaises visant à favoriser le passage des marchandises par les ports français. (Photo d'illustration Annick Girardin rb/www.ipreunion.com)

Les ports de commerce sont des maillons stratégiques indispensables à la performance des chaînes logistiques nationales et internationales tant côté mer que côté terre et contribuent directement à la compétitivité de l’économie française.

Ils ont été particulièrement impactés par la crise liée au Covid-19, mais ils sont restés pleinement opérationnels grâce à la mobilisation de l’ensemble des professionnels assurant ainsi la continuité d’approvisionnement et d’exportation de la France.

A travers la signature de cette charte d’engagement, l’ensemble des acteurs des chaines logistiques et des filières maritime, portuaire, fluviale et ferroviaire françaises ont salué la capacité d’adaptation et la réactivité des places portuaires françaises au cours de la pandémie.

Forts de ce constat et conscients de l’impératif de solidarité nationale, les signataires de la charte ont décidé de soutenir activement les filières portuaire, maritime et fluviale françaises au travers de quatre engagements forts :

Privilégier le passage des marchandises par les ports français tout en encourageant le recours aux modes massifiés et en favorisant le développement de filières stratégiques maritime, fluvial et ferroviaire capables de répondre aux attentes des donneurs d’ordre ;

Garantir un niveau d’excellence opérationnelle et mettre en place un outil d’évaluation de la performance portuaire ;

Renforcer la compétitivité des ports par la volonté de privilégier systématiquement le dialogue social pour assurer un climat social apaisé ;

Contribuer à la relance de l’activité économique de la France en consolidant l’attractivité des ports français.

Cette charte constitue ainsi une opportunité majeure pour rediriger durablement les flux logistiques d’exportation et d’importation vers les principaux axes portuaires français tout en favorisant l’intermodalité et les transports massifiés. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale portuaire de reconquête des parts de marché des ports français et viendra amplifier l’effort de relance de l’économie portuaire.

Annick Girardin a donné rendez-vous " pour travailler ensemble dans une période exigeante où la simplification, la fluidité des marchandises, la transition écologique, la digitalisation ne seront pas que de mots ou des concepts lointains, mais la clé de d’une nouvelle France portuaire!".

Jean-Baptiste Djebbari a souhaité que " cette charte d’engagement constitue une première étape concrète d’une nouvelle stratégie en faveur de l’attractivité et de la compétitivité des ports français au service de notre économie et de l’emploi en France ".

Ministère de la Mer