Les scientifiques de la préservation de la faune sauvage réclament en urgence une nouvelle approche pour sauver les dauphins et marsouins en voie d'extinction. Nous publions l'intégralité du communiqué de Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) qui pousse un cri d'alarme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un rapport a été publiéle 7 octobre 2020 par l'Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)appelant à une approche de la protection des petits cétacés plus large et plus intégrée, en particulier concernant les dauphins et les marsouins. De nombreuses espèces et groupes qui vivent à proximité des activités humaines déclinent rapidement en raison de problèmes connus mais non résolus -principalement des captures accidentelles dans les filets de pêche maillants. Le rapport recommande des actions urgentespour plusieurs espèces et sous-espèces menacées rapidement d'extinction, dont le dauphin à bosse de l'Atlantique, le marsouin aptère du Yangtsé et le dauphind e rivière d'Asie du Sud, et appelle de ses vœux l’élaboration de plans de conservation à une échelle globale prenant en considération toutes les mesures et stratégies qui pourraient sauver les espèces nommées et toute autres espèces de dauphins et de marsouins actuellement menacées.

Suite à l’annonce de la disparition du dauphin duYangtsé en Chine et au déclin catastrophique du marsouin Vaquita au Mexique, partant du constatque davantage d'outils étaient nécessaires pour empêcher de nouvelles extinctions, un groupe de spécialistes s’est réuni en2018 à au parc zoologique de Nuremberg, en Allemagne. Force est de constater qu’un plan avait bel et bien été élaboré pour sauver les derniers dauphinsdu Yangtze en les déplaçant temporairement dans des zones protégées jusqu'à ce que les menaces pesant sur eux puissent être éliminées et que des actions similaires pour sauver les derniers Vaquita en danger critique d'extinction ont également été tentées. Dans les deux cas, il restait trop peu d’individus et ces efforts pour sauver ces espèces ont trop tardés.

Ce groupe de travail composé de biologistes de la conservation, de vétérinaires et d'experts des populations de mammifères marins a discuté de nouvelles approches de la conservation des dauphins et des marsouins en s’inspirant de ce qui est couramment utilisées pour les espèces terrestres. Le groupe de travail était composé de 37 experts de 14 pays, hébergés par le Parc Zoologique de Nuremberg et trois organisations à but non lucratif: Ocean Park Hong Kong, National Marine Mammal Foundation et YAQU PACHA.

Le rapport du groupe de travail recommande que les spécialistes de la protection des mammifères marins du monde entier, ceux œuvrant à la fois dans les habitats naturels des espèces(in situ) et ceux œuvrant dans des environnements dits protégés (ex situ) unissent leurs effortspour développer rapidement les actions de conservation devenus désormais indispensables.Ce cadre global permettant de planifier les actions des espèces est connu sous le vocable anglo-saxon de One Plan Approach. Là où on associe fréquemment la" conservation ex situ" au seul élevage en captivité d'individus dans les zoos et aquariums, il s’agit ici de programmesplus vastes comprenant la mise à l’abri d’animaux dans des environnements protégés tels que les réserves semi-naturelles pour empêcher l'extinction d’une espèce; le lancement de programmes de recherchespour combler les lacunes dans notre compréhension de la biologie des espèces concernéeset ce qui compromet leur survie; le soin et la réintroduction d'individus échoués ou blessés; et des programmes pédagogiques à destinationdu public pour promouvoir le soutien à la conservation des espèces.

L'approche One Plan, développée par le groupe de spécialistes de la planification de la conservation de la Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN, inclut la participation directe de nombreuses parties prenantes -scientifiques de la conservation, représentants d'ONG, gestionnaires gouvernementaux de la faune, dirigeants des communautés locales et représentants de l'industrie -combinée à une prise de décision sur des bases scientifiques pour améliorer l’efficacité des programmes de conservation des espèces. Pour Jon Paul Rodriguez, président de la Commission de sauvegarde des espèces(SCC)de l'UICN: "Ce rapport est destiné à ouvrir des discussions sur un sujet délicat mais connu depuis longtemps : comment associer les possibilités offertes par les animaux qui vivent hors de leur milieu naturel (ex situ) aux actions de protections des dauphins et des marsouins dans le milieu naturel et ainsi éviter d'autres extinctions dans les décennies à venir ".

“ Le rythme auquel notre planète perd des espèces et des populations de cétacés (pour ne rien dire de la biodiversité dans son ensemble) est alarmant, et nos efforts pour inverser la tendance sont clairement loin du compte", a déclaré le Dr Randall Reeves, président du Groupe de spécialistes des cétacés UICN / SSC. "Les approches non coordonnées, isolées et dans l’urgence doivent être remplacées par des collaborations mieux planifiées, plus audacieuses et plus intégrées si nous voulons éviter de nouvelles extinctions de cétacés.”

"Nous devonsêtre prêts à prendre soin de n'importe laquelle de ces espèces en restant optimistes et en travaillant pour le meilleur résultat, mais en étant préparés au pire", a déclaré le Dr Barbara Taylor de la National Oceanic and Atmospheric Administration. "Nous voulons que la salle des urgences soit prête et savoir comment il faudra soigner les patients."

Le rapport prend comme exemple leprogramme actuellement en cours en Chine pour sauver les marsouins aptères dont il ne reste que1 000 individus à l'état sauvage. Dans le cadre du plan de conservation intégré du gouvernement, certains de ces marsouins ont été déplacés vers des canaux fluviaux transformés en réserve, protégeant ainsi les animaux des multiples menaces causées par les activités humaines. Grace à cette mesure,il y a maintenant trois populations stables et en bonne santé vivant dans des réserves semi-naturelles fermées où elles se nourrissent et se reproduisent comme elles le feraient dans la nature.

Dans le rapport publié ce 7 octobre 2020 par l’UICN, des actions absolument prioritaires en faveur de quatre espèces ou sous-espèces sont listées :

1.Les dauphins à bosse de l'Atlantique en Afrique souffrent de multiples menacesdont les impacts ne sont pas entièrement compris. Des recherches impliquant l’aide des populations locales doivent être menéespour combler le manque de connaissances sur la taille des populations de cette espèce, la répartition géographique et les menaces pesant sur la survie de l’espèce. Ces actions sont indispensablespour décider des actions de protection à menerpartoutes les personnes impliquées. https://www.cms.int/es/node/5068

2. Les marsouins aptères du Yangtsé en Chine ont du mal à survivre en raison de nombreux facteurs de stress d'origine humaine, notamment les décès accidentels dans les engins de pêche, l'extraction du sable, la pollution de l'environnement, le trafic maritime et la surpêche. Leprogramme de conservation globale qui est mené là-bas est actuellement étudié afin de savoir s’il peut être un modèle pour d’autres dauphins et marsouins ailleurs.

3. Les dauphins Franciscains du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine meurent en grand nombre dans les filets maillants. Le rapport recommande pour cette espèce la réalisation d’études sur les paramètres signant le bon état général chez les adultes et l'amélioration de l’efficacité des soins fournis aux petits retrouvés souvent échoués sur les plages.

4. Les dauphins de rivière d'Asie du Sud au Pakistan et en Inde sont pris au piège et meurent souvent dans les canaux d'irrigation. Les efforts se concentreront ici sur l’amélioration des techniques de manipulation des animaux et de la capacité vétérinaire des chercheurs locaux à mener des évaluations sanitaires sur les animaux secourus.

Une partie des participants au groupe de travail a lancé une nouvelle initiative au sein du Groupe de spécialistes des cétacés de l'UICN : Planification intégrée de la conservation des cétacés (ICPC). Le but est d’élaborer un plan d'action pour chacune des espèces et populations de dauphins et de marsouins les plus menacées, priorisée par leur état de conservation, l'imminence d'un déclin catastrophique et le potentiel à disposition pour aider l’espèce.

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)