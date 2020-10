Monsieur le ministre, médecin, et dans l'attente d'un vaccin adapté à la COVID, je souhaiterais attirer une fois de plus votre attention sur les potentiels effets bénéfiques de la couverture vaccinale des enfants, qui, je le pense, leur apporte actuellement une défense immunitaire importante atténuant les effets pathogènes désastreux du virus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Malgré́ les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), certaines vaccinations obligatoires chez l’adulte – comme le vaccin DT-Polio exigé tous les 20 ans chez les moins de 65 ans, et tous les 10 ans chez les plus de 65 ans – ne se font plus ou très peu. D’autres vaccinations, en raison de la réapparition de certaines pathologies, comme la rougeole et la coqueluche, sont recommandées chez les adultes.

Il est permis de se demander si l’absence de vaccinations régulières et donc de réactivation de la couverture immunitaire n’entraîne pas une fragilisation de la défense immunitaire de certaines personnes face à la COVID-19.

Aussi, et alors que le renforcement des systèmes immunitaires des adultes est une nécessité, je vous propose, en urgence, de vérifier l’état actuel de la couverture vaccinale des adultes et de remettre en place les vaccinations obligatoires, dont certaines sont particulièrement protectrices.

Actuellement, onze vaccins sont obligatoires pour les enfants (diphtérie, tétanos, poliomyélite, Haemophilus influenzae B, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole,

méningocoque C et pneumocoque). Chaque médecin devrait, à mon sens, recontrôler et réactiver la couverture vaccinale de leurs patients adultes si cela s’avère nécessaire, en se référant bien entendu à l’état de comorbidité.

Ainsi, il serait peut-être possible de placer les personnes adultes, et en particuliers les personnes à risque, dans une situation de défense immunitaire similaire à celle des enfants, surtout par l’injection des vaccins suivants : rougeole-oreillons-rubéole, le Prévenar contre les infections à pneumocoques, et le DT-polio-coqueluche. S’il n’y a rien à perdre pour les Françaises et les Français à se faire vacciner régulièrement selon les recommandations des agences de santé, ils ont pourtant tout à y gagner.

Je vous serais donc reconnaissante, Monsieur le ministre, de bien vouloir étudier avec la plus grande attention, la faisabilité de ma proposition visant à renforcer les défenses immunitaires des adultes, parfois inexistantes par manque de réactivation régulière.

Je vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur le ministre, l’expression de ma plus haute considération.

Nadia Ramassamy