Nous, Génération Ecologie Réunion, déplorons le vote des députés en faveur de la réutilisation des néonicotinoïdes, ces puissants pesticides tueurs d'abeilles. En effet ces pesticides très dangereux vont tuer la biodiversité, contaminer nos sols et tuer nos abeilles pour finalement atterrir dans nos assiettes en bout de chaîne alimentaire.

Oui ! Ce sont nous les Humains qui allons manger ces produits dangereux à la fin !



Après avoir interdit cet insectide en raison de risques sanitaires avérés voilà que le pouvoir macronien autorise à nouveau son utilisation.



C’est une dangereuse régression de notre société, une mise en danger de notre santé et de celle de nos enfants de la part de nos dirigeants.



Oui citoyens ! nos vies et notre santé ne sont pas si importants pour nos gouvernants ! Les profits des grosses multinationales de l’agro-chimie sont la priorité du pouvoir en place !



Il est incompréhensible qu'une députée de Saint-Denis qui travaille dans le domaine de la santé ait voté pour la ré-autorisation de ce véritable poison !



Citoyens, Pour notre santé et celle de nos enfants, pour notre environnement mobilisons nous afin que ce projet de loi soit rejeté par les sénateurs !



Ludovic SAUTRON

Génération Ecologie

Saint Denis