Ce courrier s'adresse au conseil municipal de La Possession. Nous apprenons que des mesures de restrictions de l'utilisation de l'eau potable sont appliquées sur le territoire possessionnais jusqu'à fin décembre 2020. La justification de ces mesures est en lien avec le manque de ressources en eau potable sur la commune.

Ceci étant, nous sollicitons des explications de la part de la municipalité. Avec la forte croissance démographique que connaît La Possession ces dernières années, avec les nombreux programmes de constructions de logements comme dans le quartier de coeur de ville actuellement, quelle est la politique mise en oeuvre par la municipalité en matière de gestion de cette ressource ?



Nous avons encore à ce jour plusieurs familles des quartiers des Lataniers, du Dos d'âne ou de la Ravine à Malheur qui n'ont pas accès à l'eau potable en 2020, dans l'une des communes les plus riches de La Réunion.



Ne faudrait-il pas s'occuper de l'accès à l'eau potable pour ces familles avant d'envisager de nouvelles constructions et par conséquent de nouvelles augmentations de consommations d'eau potable ?



Nous avons conscience que la municipalité ne peut pas régler seule les problèmes d'accès à l'eau potable sur son territoire. Aussi, nous demandons aux différents acteurs du territoire, à savoir le TCO et le département de travailler en collaboration avec la municipalité pour trouver rapidement des solutions pérennes pour l'approvisionnement en eau potable des familles concernées.



Il n'est pas acceptable que de nos jours, avec la palette d'aide liées à l'aménagement du territoire, nous ne soyons pas capable d'apporter un besoin vital comme l'eau potable à des familles de La Possession. "



Pour le groupe “Demain, ensemble : La Possession”, Vincent RIVIERE